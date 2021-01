Kohr heuert in Mainz an

Weite Wege muss Dominik Kohr für seinen Umzug nicht zurücklegen. Von Eintracht Frankfurt zieht es den 26-Jährigen ins weniger als 50 Kilometer entfernte Mainz. Beim FSV soll Kohr mithelfen, den drohenden Abstieg zu verhindern. Die 05er nehmen den Mittelfeldspieler zunächst auf Leihbasis bis Saisonende unter Vertrag.

Kohr ist glücklich, dass seine Qualitäten nun wieder vermehrt gefragt sein dürften: „Ich habe sofort gespürt, dass Svensson, Schmidt und Heidel richtig Schwung mitbringen, um die Mission Klassenerhalt zu meistern. Und dieser Funke der Leidenschaft ist bei den Gesprächen sofort auf mich übergesprungen. Wer mich kennt weiß, dass ich kämpfen und beißen kann, dass ich einen extremen Willen habe. Ich werde alles tun, damit wir uns Stück für Stück aus dem Tabellenkeller rauskämpfen.“

Bei der Eintracht saß er in dieser Saison meist in der zweiten Reihe. Lediglich zweimal schickte Coach Adi Hütter den Sechser in der Liga von Beginn an auf den Rasen. „Dominik bringt Voraussetzungen mit, die uns direkt helfen können. Er ist ein Charaktertyp und verfügt für sein Alter über eine Menge Erfahrung auf höchstem Niveau. Er ist ein zweikampfstarker Mittelfeldspieler, der mit seiner Dynamik auch immer wieder Akzente nach vorne setzen kann“, äußert sich Sportdirektor Martin Schmidt.