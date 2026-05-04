Dreijahresvertrag für Kolasinac

Atalanta Bergamo setzt alle Hebel in Bewegung, um Sead Kolasinac zu halten. Wie ‚Sky‘ berichtet, bieten die Italiener dem flexiblen Verteidiger eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags um gleich drei Jahre an. Eine ungewöhnlich lange Laufzeit bei einem 32-Jährigen.

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Kolasinacs bosnischer Landsmann Edin Dzeko (40) wünscht sich derweil eine Rückkehr des gebürtigen Karlsruhers zu Schalke 04. Laut ‚Sky‘ ist ein solches Szenario nicht ausgeschlossen, die Königsblauen setzen hinten links aber auch auf Vitalie Becker (21). Leihspieler Moussa Ndiaye (23/RSC Anderlecht) könnte zudem gehalten werden. Für die rechte Abwehrseite sei derweil Christopher Olivier (20/VfB Stuttgart II) ein Kandidat beim Bundesliga-Aufsteiger aus Gelsenkirchen.