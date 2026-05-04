Menü Suche
Kommentar 2
Serie A

Dreijahresvertrag für Kolasinac

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Sead Kolasinac im Zweikampf @Maxppp

Atalanta Bergamo setzt alle Hebel in Bewegung, um Sead Kolasinac zu halten. Wie ‚Sky‘ berichtet, bieten die Italiener dem flexiblen Verteidiger eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags um gleich drei Jahre an. Eine ungewöhnlich lange Laufzeit bei einem 32-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kolasinacs bosnischer Landsmann Edin Dzeko (40) wünscht sich derweil eine Rückkehr des gebürtigen Karlsruhers zu Schalke 04. Laut ‚Sky‘ ist ein solches Szenario nicht ausgeschlossen, die Königsblauen setzen hinten links aber auch auf Vitalie Becker (21). Leihspieler Moussa Ndiaye (23/RSC Anderlecht) könnte zudem gehalten werden. Für die rechte Abwehrseite sei derweil Christopher Olivier (20/VfB Stuttgart II) ein Kandidat beim Bundesliga-Aufsteiger aus Gelsenkirchen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
2. Bundesliga
Schalke 04
Atalanta
Sead Kolašinac
Christopher Charl Olivier

Weitere Infos

Serie A Serie A
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Atalanta Logo Atalanta Bergamo
Sead Kolašinac Sead Kolašinac
Christopher Charl Olivier Christopher Charl Olivier
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert