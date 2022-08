Italiener berichten: Atalanta forciert Vranckx-Transfer

Die Liaison zwischen dem VfL Wolfsburg und Aster Vranckx neigt sich dem Ende zu. Die Wölfe wollen dem wechselwilligen Mittelfeldtalent keine Steine in den Weg legen und haben einen heißen Abnehmer für den 19-Jährigen an der Angel.

Wie ‚calciomercato.com‘ und ‚tuttmercatoweb.com‘ übereinstimmend berichten, forciert Atalanta Bergamo in den vergangenen Stunden die Verpflichtung des jungen Belgiers. Demnach haben die Bergamasci ein Leihangebot inklusive Kaufoption beim VfL eingereicht.

Über die Höhe der Option machen beide Portale keinerlei Angaben. Zuletzt wurde die Schmerzgrenze des Bundesligisten auf sechs Millionen Euro beziffert. Vranckx war erst im vergangenen Jahr für acht Millionen Euro vom KV Mechelen in die Autostadt gewechselt.

Stagnation unter Kovac

In seiner ersten Saison in Wolfsburg bestritt der belgische U21-Nationalspieler 28 Pflichtspiele. Unter Niko Kovac hat der Teenager jedoch einen schweren Stand und kam auf lediglich sieben Einsatzminuten in der laufenden Saison. Vranckx wurde zuletzt auch mit dem AC Mailand, Nottingham Forest, dem OSC Lille, dem FC Bologna und dem AC Florenz in Verbindung gebracht.