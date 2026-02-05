Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Im Sommer: Itakura zurück in die Bundesliga?

Ein erster Versuch, Ko Itakura schnell wieder zurückzuholen, scheiterte im Winter. Doch im Sommer will Borussia Mönchengladbach offenbar einen neuen Anlauf starten.

von Fabian Ley - Quelle: kicker | Bild
1 min.
Ko Itakura marschiert voran. @Maxppp

Erst im vergangenen Sommer wechselte Ko Itakura für 10,5 Millionen Euro zu Ajax Amsterdam. In der niederländischen Hauptstadt kommt der Innenverteidiger zwar regelmäßig zum Einsatz, als Leistungsträger hat sich der 29-Jährige aber noch nicht vollends etablieren können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da Ajax in der Liga nicht mehr im Rennen um die Meisterschaft ist, witterte Borussia Mönchengladbach im abgelaufenen Transferfenster offenbar die Chance auf eine schnelle Rückholaktion. Nach Informationen des ‚kicker‘ prüfte Sportdirektor Rouven Schröder eine mögliche Itakura-Rückkehr.

Ein Transfer sei aus verschiedenen Gründen aber nicht umsetzbar gewesen, laut der ‚Bild‘ aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen. Die Hoffnung aufgegeben hat der Bundesligist jedoch nicht. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Gladbacher für den Sommer einen neuen Anlauf planen. „Die Sache liegt auf Wiedervorlage“, so das Boulevardblatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Fohlen lief Itakura zwischen 2022 und 2025 in 80 Partien auf. Auch der VfL Wolfsburg zeigte im Winter auf der Suche nach einem neuen Abwehrmann Interesse am 39-fachen japanischen Nationalspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
M'gladbach
Ajax
Ko Itakura

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Ko Itakura Ko Itakura
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert