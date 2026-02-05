Im Sommer: Itakura zurück in die Bundesliga?

Erst im vergangenen Sommer wechselte Ko Itakura für 10,5 Millionen Euro zu Ajax Amsterdam. In der niederländischen Hauptstadt kommt der Innenverteidiger zwar regelmäßig zum Einsatz, als Leistungsträger hat sich der 29-Jährige aber noch nicht vollends etablieren können.

Da Ajax in der Liga nicht mehr im Rennen um die Meisterschaft ist, witterte Borussia Mönchengladbach im abgelaufenen Transferfenster offenbar die Chance auf eine schnelle Rückholaktion. Nach Informationen des ‚kicker‘ prüfte Sportdirektor Rouven Schröder eine mögliche Itakura-Rückkehr.

Ein Transfer sei aus verschiedenen Gründen aber nicht umsetzbar gewesen, laut der ‚Bild‘ aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen. Die Hoffnung aufgegeben hat der Bundesligist jedoch nicht. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Gladbacher für den Sommer einen neuen Anlauf planen. „Die Sache liegt auf Wiedervorlage“, so das Boulevardblatt.

Für die Fohlen lief Itakura zwischen 2022 und 2025 in 80 Partien auf. Auch der VfL Wolfsburg zeigte im Winter auf der Suche nach einem neuen Abwehrmann Interesse am 39-fachen japanischen Nationalspieler.