Atalanta kauft Pasalic

Mario Pasalic bleibt bei Atalanta Bergamo. Wie der Serie A-Vertreter offiziell bekanntgibt, wird der Kroate, der bereits seit 2018 leihweise das Trikot der Norditaliener trägt, zur kommenden Saison vom FC Chelsea fest verpflichtet.

Was Atalanta für Pasalic bezahlen muss, veröffentlicht der Klub nicht. Dem Vernehmen nach fließen 15 Millionen Euro. Während seines zweijährigen Gastspiels absolvierte der 25-jährige Achter 75 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore erzielte und 13 Vorlagen gab.

