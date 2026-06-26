Atlético Madrid arbeitet mit Hochdruck am Kader für die neue Saison. Wie die ‚as‘ berichtet, schreiten die Verhandlungen mit Paris St. Germain über einen Transfer von Kang-In Lee (25) in großen Schritten voran. 30 Millionen Euro Ablöse stehen demzufolge für den spielstarken Mittelfeldspieler, dessen Vertrag in Paris bis 2028 läuft, im Raum.

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Derweil tütet Atlético offenbar noch heute die Verpflichtung von Alejandro Grimaldo (30) final ein. Eine vollständige Einigung zwischen den Parteien herrscht bereits, laut der ‚as‘ unterschreibt der linke Schienenspieler in den kommenden Stunden den Vertrag. Grimaldo kommt für bis zu 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen.