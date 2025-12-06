Düsseldorf: Anfang vor dem Ende?

Nach nur acht Spielen steht Markus Anfang bei Fortuna Düsseldorf bereits in der Kritik. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 51-Jährige nicht nur wegen der sechs Niederlagen in seiner kurzen Amtszeit seinen Posten schon bald wieder räumen könnte. Auch abseits des Platzes wird er sowohl von den Ultras des Vereins als auch intern kritisch betrachtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die interne und externe Kritik wird vor allem durch seine Aussagen nach den rassistischen Beleidigungen gegen Emmanuel Iyoha in Dresden befeuert. Anfang erklärte damals: „Es sind meistens Einzelne. Es wird dann immer verallgemeinert und es ist schwierig, wenn der eine oder andere aus der Emotion heraus etwas hereinruft“. Bei den Rheinländern herrschen Zweifel am Gesamtpaket des Thioune-Nachfolgers, der in den kommenden Wochen dringend punkten muss, um seinen Job zu behalten.