Besonderer Deal: Burkardts Forderung an Frankfurt

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Jonathan Burkardt ballt die Faust @Maxppp

Die Verpflichtung von Jonathan Burkardt war für Eintracht Frankfurt mit besonderen Bemühungen verknüpft. Gegenüber ‚Bild‘ erklärt Markus Krösche, was das Werben um den ehemaligen Stürmer vom 1. FSV Mainz 05 so speziell gemacht hat: „Er hat von uns verlangt, dass wir ihm genaue Maßnahmen aufzeigen, wie er bei uns an seinen Schwächen arbeiten kann und wir ihn verbessern können. Wir haben ihm von Anfang an deutlich gemacht: Wir holen dich als klaren Führungsspieler.“

Während sich der Sportvorstand der SGE intensiv für einen Transfer des 25-jährigen Mittelstürmers einsetzte, wollte dieser einen detaillierten Plan vorgelegt bekommen. „Welche Schwachstellen sehen wir bei ihm? Wie setzen wir seine Stärken ein? Welche Rolle bekommt er in unserem Team? Ich finde das sehr beeindruckend. So detailliert, habe ich das bisher bei einem Spieler noch nicht erlebt“, erinnert sich Krösche. Am Ende gelang es der Eintracht, Burkardt zu überzeugen. Für etwas mehr als 21 Millionen Euro wechselte der Nationalspieler an den Main.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
