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Bundesliga

Muslic schwört Schalke die Treue

von Tom Steinmetzler - Quelle: Sportstudio
1 min.
Miron Muslic ist guter Laune @Maxppp

Schalke-Trainer Miron Muslic sieht seine Zukunft in Gelsenkirchen. Der 43-Jährige verriet am Samstagabend im ‚Sportstudio‘ er „habe vor, noch sehr lange auf Schalke zu bleiben.“ Ein Posten als Nationaltrainer würde den gebürtigen Bosnier in ferner Zukunft auch reizen. Er sagt: „Ich fühle mich mit Bosnien immer noch stark verbunden. Ich bin noch ein junger Trainer und habe noch Zeit. Aber eines Tages kann ich mir das vorstellen.“ Sein Vertrag bei S04 läuft bis 2028.

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Muslic ist für den FC Schalke 04 ein echter Glücksgriff. Er kam 2025 von Plymouth Argyle aus England. Mit Plymouth war Muslic gerade von der zweiten in die dritte englische Liga abgestiegen. Die Schalker führte er dann schon in seiner ersten Saison zurück in die Bundesliga. Auch bei den Spielern ist Muslic sehr beliebt. Kapitän Kenan Karaman sagt über ihn: „Der Trainer ist ein Riesengewinn für Schalke.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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