Topklub will Ayhan: Warmer Geldregen für Schalke?

Mertcan Ayhan weckt offenbar Interesse bei einer großen internationalen Adresse. ‚Sky‘ bestätigt einen Bericht von Rudy Galetti, laut dem sich Serie A-Tabellenführer AS Rom schon seit Monaten konkret mit dem 19-jährigen Innenverteidiger vom FC Schalke 04 beschäftigt. Die Königsblauen sind dem italienischen Transferjournalisten zufolge ab einer Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro gesprächsbereit.

Im Juli unterschrieb Ayhan einen neuen bis 2028 datierten Vertrag, der keine Ausstiegsklausel beinhaltet. Die ‚Sport Bild‘ enthüllte zuletzt, dass S04 den Kontrakt zudem „eigenständig, jederzeit und ohne Bedingungen“ bis 2029 verlängern kann. Der Zweitligist hält also alle Zügel in der Hand. Neben der Roma befindet sich der türkische U21-Nationalspieler unter anderem auch im Blickfeld von Galatasaray. Im Sommer befasste sich der SC Freiburg ebenfalls mit dem Schalker Eigengewächs, das in den vergangenen sieben Pflichtspielen jeweils in der Startelf stand.