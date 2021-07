Benficas Preisschild für Weigl

Benfica Lissabon hat offenbar eine klare Preisvorstellung für einen möglichen Verkauf von Julian Weigl. Wie ‚A Bola‘ berichtet, fordern die Adler 30 Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler. Weigl wechselte im Januar 2020 von Borussia Dortmund zu Benfica und besitzt dort noch einen bis 2024 gültigen Kontrakt.

Die kolportierte Ausstiegsklausel für den 25-Jährigen liegt bei stolzen 100 Millionen Euro. Eine Summe, die zur Abschreckung potenzieller Interessenten festgelegt wurde. Der portugiesischen Zeitung zufolge haben einige Vereine, darunter arabische Klubs, Interesse an Weigl bekundet. Den fünffachen deutschen Nationalspieler reize allerdings nur ein Wechsel in eine der Top-Fünf-Ligen. Auch in der Ligue 1 weckt Weigl nach FT-Informationen Begehrlichkeiten.