Bundesliga-Interesse an Bayern-Leihgabe Aseko

Noel Aseko (20) weckt offenbar bei zahlreichen Vereinen Begehrlichkeiten. Laut ‚Transfermarkt.de‘ strecken Teams aus der Bundesliga sowie aus der Premier League die Fühler nach dem Mittelfeldspieler aus, der in der laufenden Saison vom FC Bayern an Hannover 96 verliehen ist. In Liga zwei entwickelt sich der deutsche U21-Nationalspieler dieser Tage prächtig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Per Kaufoption über eine Million Euro könnte Hannover den Senkrechtstarter im kommenden Sommer festverpflichten. Allerdings besitzt der deutsche Rekordmeister eine Rückkaufoption, die mit 1,5 Millionen Euro nur unwesentlich höher angesiedelt ist. Derweil soll mit dem FC Brügge auch schon ein erster Klub konkretes Interesse an Aseko angemeldet haben.