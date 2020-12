Spurs verlängern mit White

Tottenham Hotspur belohnt Nachwuchsspieler Harvey White mit einem neuen Vertrag. Wie die Londoner bekanntgeben, läuft das neue Arbeitspapier des 19-Jährigen bis 2024.

Der defensive Mittelfeldspieler feierte in dieser Spielzeit in der Europa League gegen Ludogorets Rasgrad (4:0) sein Profidebüt für das Team von José Mourinho. Hauptsächlich läuft White für das Reserveteam der Spurs auf. Dort glänzte der Linksfuß mit drei Treffern sowie vier Assists in neun Einsätzen.

✍️ We are delighted to announce that Harvey White has signed a new contract with the Club, which runs until 2024! #THFC ⚪️ #COYS