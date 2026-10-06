Louey Ben Farhat (20) wird auch beim heutigen EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 gegen Georgien (18 Uhr) nicht mit von der Partie sein. Das ist einem Bericht der ‚Neusten Badischen Nachrichten‘ zu entnehmen. Aus formalen Gründen gebe die FIFA kein grünes Licht.

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Zum Hintergrund: Der aktuell vom SC Freiburg an den Karlsruher SC verliehene Angreifer hatte bereits zwei Freundschaftsspiele für die tunesische A-Auswahl bestritten, entschied sich aber kürzlich für einen Verbandswechsel. Tunesien hat die dafür benötigten Unterlagen aber offenbar zu spät eingereicht. Deshalb muss Ben Farhat weiter auf sein Debüt mit dem Adler auf der Brust warten.