Eintracht „wirklich perfekt“ für Wenig

Marcel Wenig sieht in seinem Wechsel vom FC Bayern zu Eintracht Frankfurt nach wie vor die richtige Wahl. Der 18-jährige Mittelfeldspieler erzählt im Interview mit ‚Sport1‘ von „Bedingungen auf Top-Niveau“ und meint: „Da gibt es nichts, wo ich sagen würde, dass man etwas verbessern muss. Es ist wirklich perfekt.“

Wenig war im Sommer ablösefrei nach Frankfurt gekommen. Seitdem kommt er in der Regel in der neugegründeten zweiten Mannschaft in der Hessenliga sowie in der UEFA Youth League zum Einsatz. Aber auch zwei Kurzeinsätze bei den Profis gönnte Trainer Oliver Glasner dem DFB-Juniorennationalspieler bereits.