Transfer-Rausch: Acht Bundesliga-Deals heute fix

Kota Takai (21)

von Tottenham Hotspur zu Borussia M‘gladbach

Überraschend zogen die Fohlen einen neuen Innenverteidiger an Land. Takai kommt bis Sommer auf Leihbasis ohne Kaufoption und hat laut Sportchef Rouven Schröder „das Zeug dazu, zeitnah weiterzuhelfen“. Für die Spurs spielte er seit seiner Ankunft im Sommer keine Minute.



Oscar Fraulo (22)

von Borussia M’gladbach zu Derby County

Beinahe zeitgleich vermeldete die Borussia auch einen Abgang. Fraulo zieht es nach dreieinhalb Jahren als Fohlen für etwas mehr als eine Million Euro Ablöse nach England. Dort unterschreibt der Mittelfeldmann bis 2029.

Pascal Groß (34)

von Borussia Dortmund zu Brighton & Hove Albion:

Beim BVB war der DFB-Kicker nicht mehr gesetzt. Um seine WM-Chance zu wahren, kehrt Groß nun zu den Seagulls zurück. Dort unterschreibt der Mittelfeldstratege bis 2027. Als Ablöse fließen rund drei Millionen Euro.

Philip Tietz (28)

vom FC Augsburg zu Mainz 05

Der Stürmer wechselt innerhalb des Bundesliga-Abstiegskampfs. In Augsburg war Tietz nicht mehr zufrieden mit seinen Einsatzzeiten, in Mainz will er wieder wichtig sein. Neu-Trainer Urs Fischer steht bekanntlich auf echte Kanten im Angriff.

Jeremy Arévalo (20)

von Racing Santander zum VfB Stuttgart

Längst war der Transfer durchgesickert. Nun zog der VfB auch offiziell die Ausstiegsklausel und verpflichtete den Stürmer für sieben Millionen Euro fest. Arévalo bindet sich bis 2031. In Spaniens zweiter Liga schoss der Ecuadorianer in dieser Saison sieben Tore in 17 Spielen.

Ayoube Amaimouni-Echghouyab (21)

von der TSG Hoffenheim zu Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, der 1. FC Köln, der Hamburger SV, der VfL Wolfsburg, der VfB Stuttgart, Schalke 04, Como 1907 und der FC Brügge gehen leer aus, den Zuschlag erhält die SGE: Flügelflitzer Amaimouni-Echghouyab bindet sich bis 2031 an die Adlerträger. 15 Scorerpunkte in 18 Drittliga-Spielen für Hoffenheims zweite Mannschaft ließen aufhorchen.

Für die Eintracht ist der Marokkaner bereits Winter-Neuzugang Nummer fünf. Zuvor kamen schon Younes Ebnoutalib (22/SV Elversberg), Love Arrhov (17/IF Brommapojkarna) und die beiden Japaner Keita Kosugi (19/Djurgardens IF) sowie Keito Kumashiro (18/Roasso Kumamoto).

Umut Tohmucu (21)

von der TSG Hoffenheim zu Holstein Kiel

In Hoffenheim gibt es insbesondere auf der Abgansseite Bewegung. DFB-Junior Tohmucu geht bis Saisonende in die zweite Liga und soll im Mittelfeld der Störche Spielpraxis sammeln. Eine Kaufoption besteht nicht.

Hennes Behrens (20)

von der TSG Hoffenheim zum 1. FC Heidenheim

Auch der Linksverteidiger machte – genau wie Amaimouni-Echghouyab – im Drittligateam der TSG auf sich aufmerksam und versucht es nun gleich zwei Ligen höher. Von der Leihe bis Saisonende erhofft sich Behrens „möglichst viel Spielpraxis“ in Liga eins.

Fast in trockenen Tüchern

Einige Bundesliga-Transfers befanden sich am Freitagabend zudem auf der Zielgeraden. Mittelfeldspieler Jonas Meffert (31) zieht es vom Hamburger SV nach Kiel, Keeper Daniel Peretz (25/bislang HSV) wird vom FC Bayern an den FC Southampton verliehen. Zudem leiht Frankfurt wohl Arnaud Kalimuendo (23) von Nottingham Forest aus.