WM-Fahrer für Besiktas

Besiktas arbeitet an einer Verpflichtung von Nicolas Raskin. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Schwarzen Adler eine mündliche Einigung mit den Glasgow Rangers erzielt. Der 25-Jährige soll samt Kaufoption ausgeliehen werden. Das Ja-Wort des defensiven Mittelfeldspielers steht zwar noch aus, doch die Verhandlungen laufen und sollen kurz vor dem Abschluss stehen.

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Raskin stand bei der Weltmeisterschaft für Belgien in jeder Partie auf dem Platz und zählt auch beim schottischen Traditionsklub zu den Leistungsträgern. 2023 hatten die Rangers 1,5 Millionen Euro an Standard Lüttich überwiesen, um den Rechtsfuß zu verpflichten. Sein Arbeitspapier in Glasgow ist noch bis 2028 datiert.