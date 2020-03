Auf dem Präsentierteller: Rakitic nimmt Kontakt zu Atlético auf

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – dieses Motto gilt offenbar auch für den Wechsel von Ivan Rakitic zu Atlético Madrid. Wie die ‚Marca‘ berichtet, denken die Colchoneros weiterhin daran, den 31-jährigen Vizeweltmeister von 2018 im Sommer unter Vertrag zu nehmen. Erste Gespräche zwischen Klub und Spielerseite haben laut dem Bericht bereits im Rahmen des Champions League-Spiels zwischen Atlético und dem FC Liverpool (1:0) vor zwei Wochen stattgefunden.

Dabei sollen die Vertreter des Ex-Schalkers zum Ausdruck gebracht haben, dass dieser gerne in Spanien bleiben würde. Schon in der Vergangenheit wurde der Mittelfeldstratege mit einem Wechsel in die spanische Hauptstadt in Verbindung gebracht. Sollte Atlético die Forderungen des 31-Jährigen in puncto Gehalt und Laufzeit erfüllen, stünde einem Wechsel im Sommer nur noch Barça im Weg.

Man kann allerdings getrost davon ausgehen, dass die Katalanen dem Routinier keine Steine in den Weg legen würden. Dessen Vertrag läuft ohnehin nur noch bis 2021, sodass im Sommer letztmalig die Gelegenheit besteht, Kasse zu machen. Zudem kann Rakitic auf den Champions League-Sieg und vier Meisterschaften mit Barça zurückblicken. Einen derart verdienten Spieler würden die Katalanen wohl kaum gegen seinen Willen festhalten.