Kommentar 43
UEFA Champions League

Die Bayern-Aufstellung gegen PSG

Gegen Champions League-Sieger PSG geht der FC Bayern leicht favorisiert in die Partie. Trainer Vincent Kompany setzt auf seine vermeintlich stärkste Elf.

von Tobias Feldhoff
Bayern-Vorschau mit Kompany @Maxppp
PSG FC Bayern

Auf sechs Positionen ändert Vincent Kompany seine Startelf im Vergleich zum 3:0 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Anstelle von Min-jae Kim, Tom Bischof, Leon Goretzka, Lennart Karl, Raphaël Guerreiro und Nicolas Jackson beginnen Dayot Upamecano, Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Luis Díaz und Harry Kane.

Die Bayern-Aufstellung

defaultAltAttribute

Die PSG-Aufstellung

Paris Saint-Germain
Le XI pour cette soirée européenne au Parc ! 📑

@EASPORTSFC | #PSGFCB
Bei X ansehen
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (43)
