Die Bayern-Aufstellung gegen PSG

Auf sechs Positionen ändert Vincent Kompany seine Startelf im Vergleich zum 3:0 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Anstelle von Min-jae Kim, Tom Bischof, Leon Goretzka, Lennart Karl, Raphaël Guerreiro und Nicolas Jackson beginnen Dayot Upamecano, Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Luis Díaz und Harry Kane.

Die Bayern-Aufstellung

Die PSG-Aufstellung