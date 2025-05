Bundesliga-Wechsel: Zwei Scherhant-Favoriten

Im Werben um Derry Scherhant (22) liegen aktuell zwei Vereine vorn. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge haben der SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach die besten Chancen auf den Zuschlag. Interesse signalisiert dem Vernehmen nach auch Werder Bremen.

Der Angreifer steht noch bis 2027 bei Hertha BSC unter Vertrag, kann den Zweitligisten aber per Ausstiegsklausel in Höhe von zwei Millionen Euro verlassen. Darüber, dass er einen Wechsel anstrebt, hat der U21-Nationalspieler seinen Verein bereits in Kenntnis gesetzt. Scherhant kommt in dieser Saison auf 16 Scorerpunkte (neun Tore, sieben Assists) in 36 Pflichtspielen.