Stones unterschreibt in Mailand

John Stones zieht es auf seine alten Fußballertage gen Süden. Wie Inter Mailand offiziell bestätigt, hat der englische Innenverteidiger in der Modemetropole einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der Kontrakt bei Manchester City war zuvor ausgelaufen.

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Finalmente a casa.

Date il benvenuto al nuovo interista 🖤💙



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Für den 32-jährigen Routinier ist es das erste Engagment außerhalb Englands. Ausgebildet beim FC Barnsley hatte er 2013 beim FC Everton angeheuert. Im Sommer 2016 ging es für rund 55 Millionen Euro weiter nach Manchester. Für die Skyblues absolvierte er 295 Pfichtspiele, gewann sechsmal die Meisterschaft und einmal die Champions League.