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Offiziell La Liga

Hohe Ablöse: Real verpflichtet Cucurella

Real Madrid führt die Renovierungsarbeiten in der Defensive fort. Marc Cucurella wechselt vom FC Chelsea in die spanische Hauptstadt.

von Daniel del Federico
1 min.
Marc Cucurella im Chelsea-Trikot @Maxppp

Nach fünf Jahren auf der Insel kehrt Marc Cucurella in seine spanische Heimat zurück. Allerdings zieht es ihn nicht zu seinem Jugendverein FC Barcelona, sondern zum großen Rivalen Real Madrid. Wie der Verein offiziell verkündet, unterschreibt der 27-Jährige bei den Königlichen einen Vertrag bis 2032.

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Cucurella ist bei den Madrilenen Teil einer großen Umstrukturierung in der Abwehrkette. Neben dem Spanier treten auch Ibrahima Konaté (27) und Denzel Dumfries (30) den Weg ins Santiago Bernabéu an. Für den Chelsea-Star zahlen Los Blancos eine Sockelablöse von rund 55 Millionen Euro, die durch weitere fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen ansteigen kann.

Marc Cucurella
Marc Cucurella
27 Jahre
60,00 Mio. €
FC Chelsea
Real Madrid CF

Bei den Blues war Cucurella zuletzt nicht mehr glücklich. Er kritisierte die sportlichen Entscheidungen des Klubs in der Vergangenheit öffentlich. Auch die enttäuschende Endplatzierung auf dem zehnten Tabellenplatz in der Premier League dürfte den Europameister von 2024 keineswegs zufriedengestellt haben. Bei Real Madrid hat er nun die Möglichkeit, um die großen Titel mitzuspielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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