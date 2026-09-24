PSG: 95-Millionen-Duo zündet nicht

Acht Punkte aus den ersten fünf Ligapartien bei einem Torverhältnis von 8:7 in Kombination mit dem verlorenen Supercup-Finale gegen den RC Lens (0:1) bedeuten für Paris St. Germain einen misslungenen Saisonstart. Wo drückt beim amtierenden Champions League-Sieger der Schuh?

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Unter anderem zwei teure Offensiv-Zugänge sorgen bislang nicht für den gewünschten Output. Maghnes Akliouche (24), für 50 Millionen Euro von der AS Monaco gekommen, und Mika Godts (21), für 45 Millionen von Ajax Amsterdam gekommen, stehen nach 14 PSG-Einsätzen bei lediglich zwei Torvorlagen.

Allen voran von Godts hatte sich Cheftrainer Luis Enrique mehr versprochen, berichtet die ‚L’Équipe‘, die den Belgier (zwei Länderspiele) als Transferflop auflistet. Er sei nach Lucas Digne (33) „die größte Enttäuschung“ der Sommerneuzugänge.

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Akliouche bislang stärker als Godts

Aurélien Léger-Moëc von der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato ordnet ein: „Godts ist im Moment eher ein Rätsel. Man konnte seine gute Technik erkennen, aber er muss noch viel über die Spielweise von PSG lernen. Die Frage ist: Wird er sich einfügen? Im Moment kann sich dessen niemand sicher sein. Das zeigt, dass er zum Start nicht wirklich überzeugt hat.“

Nicht ganz so hart geht Léger-Moëc mit Akliouche ins Gericht. „Enrique schätzt seinen Spielstil, seine Vielseitigkeit und, dass er auf dem Platz ständig in Bewegung ist“, konstatiert der FM-Redakteur, „aber er ist weder an Toren noch an Vorlagen beteiligt. Er agiert auf dem Platz zu freundlich, keine tödliche Waffe, und er muss im Strafraum mehr Durchschlagskraft zeigen.“

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Natürlich hat man am Eiffelturm weiterhin Geduld mit dem entwicklungsfähigen Offensiv-Duo, das hinter den Superstars um Ousmane Dembélé (29) und Khvicha Kvaratskhelia (25) an das höchste Niveau herangeführt werden soll. Letztendlich sind die Leistungen der Außenstürmer aber am Ertrag, den Scorerpunkten, zu bemessen – und in dieser Hinsicht ist noch viel Luft nach oben.