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Bundesliga

Köln: Klarheit bei El Mala?

von Daniel del Federico - Quelle: Geissblog
Said El Mala im Trikot des 1. FC Köln @Maxppp

Der 1. FC Köln muss bei der Bundesligapartie gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 20:30 Uhr) vermutlich ohne Superstar Said El Mala auskommen. Wie der ‚Geissblog‘ berichtet, ist der 19-Jährige am heutigen Donnerstag nicht mit in den Mannschaftsbus ins Schwabenland gestiegen. Der Flügelstürmer konnte bereits seit dem gestrigen Mittwoch aufgrund einer Erkältung nicht mehr am Training teilnehmen.

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Dem Bericht zufolge besteht zwar noch eine kleine Hoffnung, dass El Mala pünktlich zum Spiel nachreist, vorerst plant das Trainerteam um René Wagner jedoch ohne ihn. Mittelstürmer Thijs Dallinga (26) ist die Reise aufgrund eines Magen-Darm-Infekts ebenfalls nicht angetreten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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