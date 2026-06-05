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Offiziell 2. Bundesliga

Arminia präsentiert Kirch

von Lukas Hörster - Quelle: arminia.de
3 min.
Oliver Kirch macht ein schiefes Gesicht @Maxppp

Arminia Bielefeld hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der Zweitligist mitteilt, übernimmt der ehemalige Bundesligaprofi Oliver Kirch zur kommenden Saison auf der Alm. Mitch Kniat nahm nach dem geglückten Klassenerhalt seinen Hut.

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Arminia-Geschäftsführer Michael Mutzel freut sich: „Unser Ziel war es nicht, die schnellste, sondern die richtige Lösung zu finden. Die Gespräche mit Oliver haben gezeigt, dass wir inhaltlich in die gleiche Richtung denken und er für mutigen, intensiven und offensiven Fußball steht.“ Kirch kommt von Borussia Mönchengladbach, wo er zuletzt für die zweite Mannschaft verantwortlich war.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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