Bayer 04: Schlimme Diagnose für Arthur

von Dominik Schneider - Quelle: bayer04.de
1 min.
Arthur wird abtransportiert @Maxppp
Leverkusen 1-1 Mainz 05

Was sich bereits mit Blick auf die Bilder anbahnte, ist nun gewiss. Arthur von Bayer Leverkusen hat sich im Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 schwer verletzt. Die Werkself teilt heute mit, dass sich der Brasilianer einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zuzog.

Bayer 04 Leverkusen
Kopf hoch und einen schnellen Heilungsverlauf, Arthur. ❤️‍🩹

Arthur hat sich im gestrigen Bundesligaspiel einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen und wird der Werkself in den kommenden Wochen fehlen.

🔙 #B04M05 | #Bundesliga | #Bayer04 | #Werkself
Bei X ansehen

Die Ausfallzeit wird nicht genau angegeben, allerdings steht im offiziellen Statement des Vereins, dass der rechte Schienenspieler „in den kommenden Wochen“ nicht zur Verfügung stehen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
