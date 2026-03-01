Bayer 04: Schlimme Diagnose für Arthur

Was sich bereits mit Blick auf die Bilder anbahnte, ist nun gewiss. Arthur von Bayer Leverkusen hat sich im Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 schwer verletzt. Die Werkself teilt heute mit, dass sich der Brasilianer einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zuzog.

Die Ausfallzeit wird nicht genau angegeben, allerdings steht im offiziellen Statement des Vereins, dass der rechte Schienenspieler „in den kommenden Wochen“ nicht zur Verfügung stehen wird.