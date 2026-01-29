Mit Abfindung: Werner verlässt Leipzig

2022 war Timo Werner für 20 Millionen Euro zu RB Leipzig zurückgekehrt, konnte aber nie zu alter Stärke zurückfinden. Nun lässt der 57-fache deutsche Nationalspieler die Bundesliga erneut hinter sich.

Ein halbes Jahr vor Vertragsende schließt sich Werner den San José Earthquakes an. Beim MLS-Klub unterschreibt der Angreifer ein Arbeitspapier bis 2028. Dem Vernehmen nach kassieren die Leipziger keine Ablöse für den 29-Jährigen.

Stattdessen sparen die Sachsen einen Teil des üppigen Salärs, das dem Bankdrücker bis zum Sommer zugestanden hätte: Fünf Millionen Euro hätte Werner noch kassiert, der nun aber eine Abfindung in Höhe von drei Millionen erhält.

Signifikante Abstriche muss Werner bei seinem neuen Arbeitgeber wohl nicht hinnehmen, streicht er als Designated Player doch mehr Gehalt ein, als es die Obergrenze eigentlich zulässt. Darüber hinaus darf sich die MLS auf einen weiteren prominenten Neuzugang freuen. Und Werner, der RB als Rekordtorschütze verlässt (113 Treffer), wird künftig mit Sicherheit wieder häufiger auf dem Platz stehen.

Über seinen Wechsel in die USA sagt er: „Es ist immer eine große Entscheidung, nach Amerika zu gehen, aber dort gibt es alles, was man braucht, um erfolgreich zu sein. […] Es mich sehr beeindruckt, dass ein erfahrener Trainer wie Bruce, der in der Liga so erfolgreich ist, extra nach Deutschland geflogen ist, um mit mir über den Plan zu sprechen. Die Fans der Earthquakes können sich auf einen Spieler freuen, der in jedem Spiel auf dem Platz alles gibt. Bei jedem Verein, dem ich beigetreten bin, wollte ich Titel gewinnen. Am Ende habe ich immer geliefert. Deshalb möchte ich nach San José kommen – um zu gewinnen.“