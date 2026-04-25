DFB-Schock: Droht Havertz das WM-Aus?

Es lief die 32. Spielminute im Spiel des FC Arsenal gegen Newcastle United, als Kai Havertz zu Boden ging und sich behandeln lassen musste. Der Stürmer der Gunners hatte offensichtlich mit Problemen an der Leiste zu kämpfen und konnte nicht mehr weitermachen.

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Sichtlich genervt und bedient verließ Havertz zusammen mit dem Medical Staff den Rasen in Richtung Katakomben. Es ist ein bitterer und herber Rückschlag für den 26-Jährigen, der in diesem Kalenderjahr nach langer Verletzungspause erst wieder zurückgekommen war und so langsam wieder in Form zu kommen schien.

Droht jetzt sogar das WM-Aus? Nicht nur die Gunners werden die Diagnose in den kommenden Tagen gespannt abwarten, auch Julian Nagelsmann dürfte genau hinschauen. Schließlich war Havertz in den vergangenen Testspielen beim DFB gesetzt. Nach dem WM-Aus von Serge Gnabry (30) wäre das ein weiterer enorm bitterer Schock für die deutsche Nationalmannschaft.