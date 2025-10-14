Eine Bedingung: Casemiro-Deal in Arbeit

Casemiro darf sich Hoffnungen auf einen Verbleib bei Manchester United machen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, schließen die Red Devils eine Vertragsverlängerung nicht aus, wenn der Mittelfeldspieler mit einer Gehaltskürzung einverstanden wäre. Casemiros aktueller Vertrag läuft am Ende der Saison aus.

Zwar hält der englische Rekordmeister eine Verlängerungsoption über ein Jahr, allerdings würden dann dieselben Konditionen gelten wie bisher – mit bis zu 23 Millionen Euro Jahresgehalt ist er der Top-Verdiener bei United. Verehrer hat der 33-Jährige unter anderem in seiner Heimat Brasilien sowie in der Saudi Pro League.