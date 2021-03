Juve: Neuer Mittelfeldregisseur gesucht

Juventus Turin möchte einem Bericht zufolge einen neuen Spieler für die Mittelfeldzentrale an Bord holen. Wie das italienische Portal ‚Calciomercato.com‘ berichtet, stehen Manuel Locatelli und Jorginho ganz oben auf der Wunschliste des italienischen Rekordmeisters.

Der 23-jährige Locatelli hat sich in dieser Saison bei US Sassuolo endgültig für höhere Aufgaben empfohlen. Beim Tabellenneunten der Serie A ist der sechsfache italienische Nationalspieler Leistungsträger und durfte sein Team bereits als Kapitän aufs Feld führen. Der 29-jährige Jorginho spielt wiederum schon für ein Topteam: den FC Chelsea. Bei den Blues pendelt der Rechtsfuß zwischen Startelf und Auswechselbank. Fünf Tore und ein Assist sind ihm in 17 Premier League-Partien gelungen.