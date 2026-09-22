Ben Farhat: DFB wartet auf Freigabe

Louey Ben Farhat (20) vom Karlsruher SC will künftig für die deutsche U21-Nationalmannschaft auflaufen. Im Interview mit der verbandseigenen Internetseite ‚dfb.de‘ hofft Nationalcoach Antonio Di Salvo darauf, dass der Verbandswechsel pünktlich über die Bühne geht: „Bei Noahkai (Banks (19), Anm. d. Red.) ist der Antrag auf Spielberechtigung schon durch, bei Louey warten wir noch, aber ich bin zuversichtlich, dass er rechtzeitig zum ersten Spiel kommen wird.“

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Die deutsche U21 tritt am kommenden Samstag (18 Uhr) in der EM-Qualifikation gegen Lettland an. Banks vom FC Augsburg durchlief bislang die U-Nationalmannschaften der USA und wurde von US-Coach Mauricio Pochettino bereits vor einem Jahr für das A-Team nominiert, blieb damals gegen Japan (2:0) aber ohne Einsatz. Farhat hingegen sammelte bereits zwei A-Länderspiele für Tunesien, dabei handelte es sich aber lediglich um Freundschaftsspiele, was dem Verbandswechsel nicht im Wege steht.