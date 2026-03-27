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Bundesliga

Irre Quote: BVB & Bayer werden bei Cuiabano aktiv

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sind stets auf der Suche nach aufstrebenden Talenten. Einen interessanten Spieler haben die Bundesligisten in Brasilien ausgemacht.

von Lukas Hörster - Quelle: O Globo
1 min.
Cuiabano im Zweikampf @Maxppp

Vor rund eineinhalb Jahren nahm Nottingham Forest sechs Millionen Euro in die Hand, um Cuiabano zu verpflichten. Ein Spiel für die Profimannschaft der Engländer bestritt der Brasilianer seither noch nicht. Auf eine Rückleihe zu Botafogo folgte zu Beginn des Jahres eine Leihe zu Vasco da Gama.

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Und dort dreht Cuiabano nun so richtig auf: In seinen ersten fünf Spielen gelangen ihm zwei Tore und drei Vorlagen – wohlgemerkt als Linksverteidiger. Eine irre Quote, die natürlich auch Interessenten aus Europa anlockt.

Und da führen Spuren nicht nur nach Italien, sondern auch in die Bundesliga: Laut ‚O Globo‘ haben Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen schon Kontakt zu Nottingham und Vasco aufgenommen, um sich über die Vertragssituation von Cuiabano zu erkundigen.

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Der BVB und Bayer erfuhren: Der 23-Jährige ist noch bis Jahresende an Vasco verliehen. Die Brasilianer können ihn aber für zehn Millionen Euro vorzeitig festverpflichten. Zudem besitzt Vasco ein sogenanntes Matching Right, das ihnen die Möglichkeit zusichert, mit Angeboten anderer Klubs gleichzuziehen.

Haben Dortmund und Bayer Bedarf?

Leverkusen muss sich auf den möglichen Abgang von Topstar Alejandro Grimaldo (30) einstellen, den es zurück zum FC Barcelona ziehen könnte. Cuiabano wäre ein interessanter Nachfolge-Kandidat auf der linken Außenbahn.

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Der BVB hat derweil mit Kauã Prates (17) bereits einen brasilianischen Sommerneuzugang für die Linksverteidiger-Position an Land gezogen. Dass zusätzlich auch Cuiabano kommt, wäre daher nur vorstellbar, wenn Dauerbrenner Daniel Svensson (24) den Klub verlässt. Die ‚Bild‘ führte den Schweden zuletzt als Verkaufskandidaten.

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