Bundesliga-Wechsel: Amiri mit neuem Klub einig

Unter Neu-Coach Martín Demichelis will RB Leipzig in der anstehenden Saison wieder ganz oben angreifen. Dazu verlangt der Argentinier einen schlagkräftigen Kader, auf dem jede Position mit zwei starken Spielern besetzt ist.

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Und die Bemühungen von Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer und seinem Team tragen dabei offenbar Früchte. Laut der ‚Sport Bild‘ haben sich die Sachsen die Zusagen von zwei heiß begehrten Bundesligastars gesichert – müssen vor dem Vollzug jedoch noch ein paar Hausaufgaben erledigen.

Planstellen noch besetzt

RB ist sich demnach sowohl mit Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim) als auch Nadiem Amiri (29/Mainz 05) einig geworden. In Asllanis Vertrag ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro verankert, die nur noch wenige Tage gilt, und die Leipzig aktivieren möchte. Der Transfer wird laut Bericht jedoch „nur heiß, wenn eine Planstelle im Sturm frei wird“.

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Diese wird aktuell noch besetzt durch Rômulo (24) und Conrad Harder (21), der vor einem Jahr für 24 Millionen Euro von Sporting Lissabon verpflichtet wurde, sich aber nicht durchsetzen konnte. Der Abgangskandidat ist zwar mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden, pocht aber laut ‚Sport Bild‘ nicht auf eine Freigabe, obwohl er einen Markt in Europa hätte.

Bei Amiri ist die Situation ähnlich. Mit dem Spieler ist grundsätzlich alles geklärt und auch mit Mainz 05 sind die Gespräche sehr weit, aber dieser Deal stockt ebenfalls noch. Hier geht es nicht um die personelle Konkurrenz auf der speziellen Position, sondern um die Kadergröße im Allgemeinen. Bevor Amiri kommt, sollen Abgänge her. Ladenhüter wie Eljif Elmas (26/Vertrag bis 2028) stehen im Fokus.