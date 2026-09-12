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Bundesliga

Talente-Klau: Bedient sich Barça beim BVB?

Gleich doppelt verstärkte sich der FC Barcelona im Sommer mit Spielern aus den Jugendabteilungen deutscher Klubs. Ein dritter Abwerbeversuch ist offensichtlich gerade angelaufen.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sport
1 min.
Das Camp Nou in seiner ganzen Pracht @Maxppp

Mikael Baza (16) vom Hamburger SV und Mirza Catovic (19) vom VfB Stuttgart wechselten im abgelaufenen Transferfenster aus Deutschland zum FC Barcelona. Der Fokus auf die Jugendabteilungen der Bundesligisten wird nun um ein Kapitel erweitert.

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Die ‚Sport‘ berichtet, dass Barça neben dem AC Mailand und Juventus Turin Interesse an Justin Ejodamen (15) von Borussia Dortmund bekundet. Sämtliche Klubs hätten Informationen über den physisch starken Mittelfeldspieler gesammelt, so die katalanische Sportzeitung.

Ejodamen ging erst kürzlich viral, als er beim RondOm BZS Youth Trophy Cup in den Niederlanden direkt nach dem Anstoß von der Mittellinie aufs Tor zielte und mustergültig versenkte. Seine Qualitäten gehen aber weit darüber hinaus. Der BVB würde das Talent am liebsten halten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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