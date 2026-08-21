Wan-Bissaka-Transfer in trockenen Tüchern

Aaron Wan-Bissaka bleibt in der Premier League. Von Absteiger West Ham United wechselt der Rechtsverteidiger auf Leihbasis zu Aston Villa. Nach Angaben der Villans ist auch eine Kaufoption Teil des Deals, die unter bestimmten Bedingungen verpflichtend greift.

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The Spider arrives 🕷️



Aston Villa is delighted to announce the signing of Aaron Wan-Bissaka from West Ham on a season-long loan, with a conditional obligation to buy 🤝 pic.twitter.com/wHPM6x21ns — Aston Villa (@AstonVilla) August 21, 2026

Für Wan-Bissaka ist es bereits die vierte Station im englischen Oberhaus. Nach Engagements bei Crystal Palace, Manchester United und West Ham geht es für den 28-Jährigen nun in Birmingham weiter.