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Offiziell Premier League

Wan-Bissaka-Transfer in trockenen Tüchern

von Lukas Weinstock - Quelle: avfc.co.uk
1 min.
Aaron Wan-Bissaka im Zweikampf @Maxppp

Aaron Wan-Bissaka bleibt in der Premier League. Von Absteiger West Ham United wechselt der Rechtsverteidiger auf Leihbasis zu Aston Villa. Nach Angaben der Villans ist auch eine Kaufoption Teil des Deals, die unter bestimmten Bedingungen verpflichtend greift.

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Für Wan-Bissaka ist es bereits die vierte Station im englischen Oberhaus. Nach Engagements bei Crystal Palace, Manchester United und West Ham geht es für den 28-Jährigen nun in Birmingham weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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