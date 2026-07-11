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Wechsel rückt näher: Der Preis für Torres

Mit Paris St. Germain ist sich Ferran Torres bereits handelseinig. Und auch die beiden Klubs haben sich offenbar ein gutes Stück aufeinander zubewegt.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sport
1 min.
Ferran Torres jubelt @Maxppp

Paris St. Germain kann sich gute Karten im Poker um Wunschstürmer Ferran Torres ausrechnen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, liegen die Franzosen nicht sehr weit weg von der Ablöse-Forderung des FC Barcelona. Bei 50 Millionen Euro soll sich diese bewegen. Das ist nicht deutlich über der Summe, die PSG bereitstellen würde.

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Auf persönlicher Ebene haben sich Paris und Torres bereits geeinigt. An der Seine soll der 26-jährige Rechtsfuß den Kaderplatz von Gonçalo Ramos (25) einnehmen, der sich dem AC Mailand angeschlossen hat.

Die Blaugrana wiederum stehen kurz vor der Verpflichtung von Karim Adeyemi (24). Wirklich viele Hürden sind also eigentlich nicht mehr zu überwinden.

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