FC Bayern verlängert mit Stanisic

Seit 2017 wird Josip Stanisic an der Säbener Straße ausgebildet. Seit über einem Jahr ist er fester Bestandteil der Profis des FC Bayern. Dem Rekordmeister bleibt der gebürtige Münchner mit kroatischen Wurzeln erhalten.

Wie die Bayern offiziell bestätigen, hat Stanisic seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der bisherige Kontrakt wäre 2025 ausgelaufen, das neue Papier hat folglich Gültigkeit bis 2026.

Auszeichnung für den Campus

„Josip hat sich in den vergangenen zwei Jahren in unserem Profikader etabliert, und das ist auch für die Nachwuchsakademie eine Auszeichnung, denn Josip wurde von uns am Campus ausgebildet“, erklärt Sportdirektor Hasan Salihamidžić.

Der 22-jährige Rechtsverteidiger sammelte bislang 29 Profieinsätze. „Diese vorzeitige Vertragsverlängerung ist ein schöner Vertrauensbeweis des FC Bayern, den ich gerne zurückzahlen möchte und der mich für meine weitere Entwicklung sehr motiviert“, so Stanisic.