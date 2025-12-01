Polanski stand vor Gladbach-Abschied

Eugen Polanski hätte Borussia Mönchengladbach beinahe den Rücken gekehrt. „Ich habe schon ein paar Gespräche geführt, das ist richtig. Einmal war es sehr eng. Es wusste ja jeder, dass ich Profitrainer werden möchte“, betont der Übungsleiter gegenüber dem ‚kicker‘.

Seinen Traum hat Polanski inzwischen erfüllen können. Nach der Entlassung von Gerardo Seoane übernahm der Trainer zunächst interimsweise, bis er kürzlich mit einem Vertrag bis 2028 zum Cheftrainer befördert wurde.