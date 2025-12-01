Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

Polanski stand vor Gladbach-Abschied

von Luca Hansen - Quelle: kicker
Eugen Polanski im Interview mit Sky @Maxppp

Eugen Polanski hätte Borussia Mönchengladbach beinahe den Rücken gekehrt. „Ich habe schon ein paar Gespräche geführt, das ist richtig. Einmal war es sehr eng. Es wusste ja jeder, dass ich Profitrainer werden möchte“, betont der Übungsleiter gegenüber dem ‚kicker‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seinen Traum hat Polanski inzwischen erfüllen können. Nach der Entlassung von Gerardo Seoane übernahm der Trainer zunächst interimsweise, bis er kürzlich mit einem Vertrag bis 2028 zum Cheftrainer befördert wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Eugen Polanski

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Eugen Polanski Eugen Polanski
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert