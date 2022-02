United winken Millionen für Pereira

Manchester United darf sich auf zusätzliche Einnahmen freuen. Laut dem brasilianischen ‚UOL Esporte‘ wurden Vertreter von Flamengo Rio de Janeiro bei den Red Devils vorstellig, um die dauerhafte Verpflichtung des noch bis Juni ausgeliehenen Andreas Pereira abzuwickeln. Inklusive Boni zahlt Flamengo dem Bericht zufolge bis zu 14 Millionen Euro für 75 Prozent der Rechte am 26-Jährigen.

Pereira soll mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet werden. Beim brasilianischen Vizemeister hat sich der gebürtige Belgier als Stammkraft etabliert. In 24 Einsätzen gelangen dem Mittelfeldspieler fünf Treffer. An Manchester ist das Eigengewächs noch bis 2023 vertraglich gebunden. Für United lief Pereira letztmals in der Saison 2019/20 auf.