„Offen und ehrlich“: El Mala äußert sich zu FC-Abgang

Said El Mala vermeidet ein Bekenntnis zum 1. FC Köln. Gegenüber ‚DAZN‘ erklärte der 19-Jährige nach dem 3:1-Heimsieg der Domstädter gegen Werder Bremen am gestrigen Sonntagabend: „Ich fühle mich wohl. Was passiert, kann ich nicht sagen. Aber ich habe noch fünf Spiele zu gehen. Und da gebe ich alles. Wir haben vertrauliche Gespräche mit Thomas Kessler und sind offen und ehrlich zueinander. Wir haben hier noch ein paar Spiele zu spielen, die extrem wichtig sind für den Verein. Wenn es so weit ist, dann wird sich schon was finden.“

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Bereits seit Monaten halten sich Gerüchte über einen Wechsel des Offensivspielers zu Brighton & Hove Albion. Der Flügelspieler steht noch bis 2030 beim FC unter Vertrag. Der Kontrakt beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Zuletzt hieß es jedoch, dass ein Transfer zum Premier League-Klub so gut wie in trockenen Tüchern sei. Köln winkt ein erheblicher Transfergewinn für El Mala, der 2024 für 2,23 Millionen Euro Ablöse vom Stadtrivalen Viktoria Köln ins Geißbockheim gewechselt war.