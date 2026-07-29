Theo zurück nach Europa?

Nach nur einem Jahr bei Al Hilal könnte Theo Hernández bereits nach Europa zurückkehren. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, hat der Berater den Linksverteidiger bei Juventus Turin und der SSC Neapel angeboten. Ein großes Hindernis stelle jedoch das hohe Salär des 28-Jährigen dar. Beim Saudi-Klub kassiert Hernández 20 Millionen Euro netto pro Jahr, bei Juventus liegt die festgelegte Gehaltsobergrenze bei sieben Millionen. Daher käme wohl am ehesten eine Leihe in Betracht.

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Auch mit dem FC Barcelona, dem FC Chelsea, Inter Mailand und Como 1907 hat es laut Bericht zumindest Sondierungsgespräche gegeben. Hernández war erst im vergangenen Sommer für 25 Millionen Euro vom AC Mailand in die Wüste gewechselt. Dennoch könnte es in diesem Sommer auf einen Abschied hinauslaufen, falls der Scheichklub für die begrenzten Kaderplätze für ausländische Spieler einen neuen Star ins Auge fasst, wie Hernández kürzlich erklärte: „Hierbleiben? Ich würde sagen, ja, ich denke schon. Aber jeden Tag muss jemand gehen, der von Manchester City, Barcelona oder Real Madrid geholt wurde. Wir haben uns daran gewöhnt, das gehört zum Spiel dazu.“