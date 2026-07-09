Köln: Alles klar bei Mensah

Linksverteidiger Gideon Mensah (27) wird in Kürze beim 1. FC Köln unterschreiben. Laut ‚Sky‘ ist der Deal in trockenen Tüchern. Bis 2029 soll Mensah unterschreiben, der Medizincheck sei für den morgigen Freitag anberaumt.

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Mensah wechselt ablösefrei zum FC, da sein Vertrag beim französischen Erstligisten AJ Auxerre Ende Juni ausgelaufen war. Beim FC soll er Kristoffer Lund (24) ersetzen, der im Anschluss an seine Leihe nach Palermo zurückgekehrt ist.