Bayern-Boss schwärmt von Schlotterbeck

Der FC Bayern ist von den Qualitäten von Nico Schlotterbeck überzeugt. Gegenüber ‚Sky‘ sagt Sportdirektor Christoph Freund über den Innenverteidiger von Borussia Dortmund: „Nico Schlotterbeck ist ein sehr, sehr guter Spieler, ein sehr guter Verteidiger. Aber ich kann mich nur wiederholen, dass wir mit unserem Kader sehr zufrieden sind und uns auf den fokussieren.“

Aktuell kursieren viele Gerüchte rund um den 26-Jährigen, dessen Vertrag 2027 ausläuft. Neben dem FC Bayern hat vor allem der FC Barcelona ein Auge auf den deutschen Nationalspieler geworfen. Aber auch der BVB hat die Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung von Schlotterbeck noch nicht aufgegeben.