Schalke-Zukunft: Ndiaye zurückhaltend

von Tristan Bernert - Quelle: WAZ
1 min.
Moussa Ndiaye im Einsatz für Schalke 04 @Maxppp

Moussa Ndiaye will sich noch nicht zu seiner längerfristigen Zukunft äußern. „Das werden wir sehen“, zitiert die ‚WAZ‘ den Leihspieler von Schalke 04 auf eine mögliche Weiterbeschäftigung angesprochen. Offiziell steht der Linksverteidiger nur bis zum Sommer in Gelsenkirchen unter Vertrag, dann läuft seine Leihe ab. Eine Kaufoption besitzt Schalke nicht.

Der 23-jährige Senegalese war am Deadline Day vom RSC Anderlecht zu den Königsblauen gewechselt. Beim jüngsten 2:2 gegen Dynamo Dresden gab er ein ordentliches Debüt für S04 (FT-Note 2,5). „Ich bin zufrieden. Aber es war gar nicht einfach, meine Woche war sehr turbulent“, so Ndiaye über seine Premiere.

2. Bundesliga
Jupiler Pro League
Schalke 04
Anderlecht
Moussa N'Diaye

