Kritik aus der Kabine: Sind Setiéns Tage schon gezählt?

Die Trennung von Ernesto Valverde kam überraschend. Als Grund führte der FC Barcelona an, dass man das Erreichen der hochgesteckten Ziele in dieser Saison gefährdet sah. Wirklich vorbereitet waren Sportdirektor Éric Abidal und Co. auf eine Trainersuche dann aber nicht. Xavi Hernández wurde ebenso angefragt wie Ronald Koeman, Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri und García Pimienta von Barça B. Nach einer Reihe von Absagen übernahm am Ende der weitgehend unbekannte Quique Setién.

Ausgezahlt hat sich diese Entscheidung bis heute nicht. Im Pokal flogen die Blaugrana gegen Athletic Bilbao raus, in der Liga steht Real Madrid nach dem Sieg im Clásico wieder an der Spitze. Und in der Champions League zeigte Barça beim 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel gegen die SSC Neapel auch keine überzeugende Leistung. Und viel schlimmer für Setién: Teile der Mannschaft sollen das Vertrauen in seine Fähigkeiten verloren haben.

Miese Stimmung

So berichtet es zumindest ‚Radio Catalunya‘. Demzufolge sind aus dem Team Stimmen zu hören, wonach der 61-Jährige mit dem Starensemble überfordert sei. Aber auch die Vereinsführung steht innerhalb der Kabine in der Kritik. Mit den jüngsten Entscheidungen habe insbesondere Abidal dazu beigetragen, dass die Saison zum Scheitern verurteilt sei.

Zur Erinnerung: Valverde wurde entlassen, obwohl er in drei Wettbewerben gut im Rennen lag. Mit Setién kam – aus Mangel an Alternativen – ein unbeschriebenes Blatt. Auf dem Wintertransfermarkt wurden dann Talente wie Carles Pérez und Carles Aleñá (beide 21) ohne Not abgegeben. Nach der Verletzung von Ousmane Dembélé war Barcelona dann zum Kauf von Martin Braithwaite (28) für 18 Millionen gezwungen, da die Offensive zu dünn besetzt war.

Führungsspieler wie Sergio Busquets und Lionel Messi taten in der Folge ihren Unmut über die Kaderplanung öffentlich kund. Wie es nun aussieht, war dies womöglich nur die Spitze des Eisbergs. Die Unzufriedenheit rund um das Camp Nou ist greifbar.