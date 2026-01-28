Menü Suche
Cresswell-Poker: Nächster Konkurrent für Wolfsburg

von Remo Schatz - Quelle: Sky Sports
Charlie Cresswell schirmt den Ball vor seinem Gegner ab @Maxppp

Der VfL Wolfsburg muss sich im Kampf um Charlie Cresswell mit einem neuen namhaften Konkurrenten auseinandersetzen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, zeigt mittlerweile auch Brighton & Hove Albion gesteigertes Interesse am Innenverteidiger vom FC Toulouse. Bislang haben die Franzosen alle Offerten abgelehnt, unter anderem eine 23 Millionen Euro schwere aus Wolfsburg.

Cresswell stammt aus der Akademie von Leeds United, seit 2024 läuft der Engländer in Südfrankreich auf. Neben Brighton und den Wölfen beschäftigen sich auch Crystal Palace und West Ham United mit dem 23-Jährigen, der in der laufenden Saison in 20 Pflichtspieleinsätzen an fünf Toren direkt beteiligt war.

