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Offiziell La Liga

Eintracht-Flirt Valdepeñas vom Markt

von Lukas Hörster
Víctor Valdepeñas hat den Ball im Blick @Maxppp

Victor Valdepeñas schließt sich dem AC Florenz an. Der italienische Erstligist verkündet die Verpflichtung des 19-jährigen Abwehrmanns von Real Madrid.

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Dem Vernehmen nach zahlen die Italiener acht Millionen Euro für 50 Prozent der Transferrechte an Valdepeñas, der ein Profispiel für die Königlichen bestritt. Auch Eintracht Frankfurt war am spanischen Juniorennationalspieler dran.

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Serie A
Bundesliga
Frankfurt
Real Madrid
Florenz
Víctor Valdepeñas Talavera

Weitere Infos

La Liga La Liga
Serie A Serie A
Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Florenz Logo AC Florenz
Víctor Valdepeñas Talavera Víctor Valdepeñas Talavera
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