La Liga
Eintracht-Flirt Valdepeñas vom Markt
@Maxppp
Victor Valdepeñas schließt sich dem AC Florenz an. Der italienische Erstligist verkündet die Verpflichtung des 19-jährigen Abwehrmanns von Real Madrid.
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Víctor Valdepeñas entra a far parte della nostra Storia 💜⚜️ pic.twitter.com/EWssvI6Uss— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2026
Dem Vernehmen nach zahlen die Italiener acht Millionen Euro für 50 Prozent der Transferrechte an Valdepeñas, der ein Profispiel für die Königlichen bestritt. Auch Eintracht Frankfurt war am spanischen Juniorennationalspieler dran.
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