Enthüllt: Das ist Tresoldis Wunschklub

Schon in der Sommer-Transferperiode war ein Vereinswechsel von Nicolò Tresoldi ein Dauerthema. Sein Vater Emanuele verrät im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘, wo sein Sohn in Zukunft am liebsten spielen würde: „Sein Traum ist es, das Trikot des AC Mailand zu tragen.“ Den Grund liefert Papa Tresoldi gleich mit: „Er hat sich in Kakà, Inzaghi und Pato verliebt, und es war unmöglich, ihn davon abzubringen.“

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Deshalb geht der 52-jährige Ex-Profi, der zu seiner aktiven Zeit 18 Mal in der Serie A und 118 Mal in der Serie B auflief, auch davon aus, dass Nicolò niemals bei Stadtrivale Inter landen wird: „Ich bin mir nicht sicher, ob er das akzeptieren würde. Seine Fan-Gefühle könnten da die Oberhand gewinnen.“ Heute Abend um 21 Uhr erhält Tresoldi die Chance, sich in die Herzen seines Traumvereins zu schießen. Mit dem FC Brügge trifft er im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion auf Inter.

Interesse an Tresoldi gibt es quer durch Europa. Unter anderem wurde der Torjäger auch mit Borussia Dortmund, RB Leipzig, dem FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Manchester United und der AS Rom in Verbindung gebracht. Die von Brügge aufgerufenen 50 Millionen Euro Ablöse wollte jedoch niemand auf den Tisch legen. Tresoldis Vertrag in Belgien ist noch bis 2029 datiert.