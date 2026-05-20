HSV: Zweitligisten buhlen um Boakye

Der Hamburger SV geht ohne Stürmer Maurice Boakye in die kommende Saison, da sein Vertrag ausläuft. Laut der ‚Bild‘ sind mit dem VfL Bochum und Arminia Bielefeld gleich zwei Zweitligisten am 21-Jährigen interessiert. Schon im Winter waren Klubs aus den Niederlanden, Dänemark, der Schweiz und Frankreich am Angreifer dran.

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Jetzt könnte der ablösefreie Schritt ins deutsche Unterhaus erfolgen. Beim HSV blieb dem gebürtigen Hamburger der Durchbruch bei den Profis verwehrt. In der Regionalliga Nord betrieb Boakye mit 23 Toren und vier Vorlagen für die Zweitvertretung der Rothosen Eigenwerbung.