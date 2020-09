Schalke: Wagner sortiert Burgstaller aus

Guido Burgstaller scheint bei Schalke 04 nicht mehr gefragt zu sein. Nach Informationen von ‚Sport1‘ hat der 31-jährige Mittelstürmer die Reise nach München zum Saisonauftakt gegen Triple-Sieger Bayern München (20:30 Uhr) nicht angetreten, bleibt stattdessen zuhause.

Für Trainer David Wagner ist Burgstaller nach den Verpflichtungen von Vedad Ibisevic und Gonçalo Paciência offenkundig entbehrlich. Laut ‚Sport1‘ könnte er stattdessen am morgigen Samstag für die Schalker U23 in der Regionalliga West gegen den SV Rödinghausen zum Einsatz kommen.

Deutliche Signale also an den Österreicher, der keine rosige Perspektive mehr in Gelsenkirchen zu haben scheint. Gut möglich, dass sich die Wege noch vor dem 5. Oktober, dem Ende der Transferperiode, trennen werden.